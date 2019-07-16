نائب يدعو الجهات الأمنية إلى تثبيت سلطة القانون حفاظاً على هيبة الدولة

2019/07/16 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا النائب محمد اقبال الصيدلي، الجهات الأمنية إلى تثبيت سلطة القانون حفاظاً على هيبة الدولة، مشيرا الى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وحصول تجاوزات بالقتل بين الحين والاخر نتيجة الضعف الذي أصاب أجهزة الدولة الأمنية.





وقال إقبال في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هيبة الدولة اليوم باتت تواجه تحدياً كبيراً” ، مبينا أن “سلطتها بدءت تضعف لصالح سلطة العشيرة والمجاميع الخارجة على القانون، وما تكرار هذه النزاعات والاعتداءات بالقتل بين الحين والاخر إلا دليل صارخ على استهانة المتورطين فيه بسلطة القانون وقدرته على ضبط سلوكياتهم الخارجة عنه”.





وطالب النائب، رئيس الوزراء والجهات الامنية بكافة اجهزتها “بوقف هذه الظاهرة، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المتسببين فيها”، مؤكداً ان “نيرانها وشراراتها بدأت تقترب اكثر فاكثر، ونخشى أن يأتي اليوم الذي تفقد السيطرة عليها بشكل تام”.





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