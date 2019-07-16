2019/07/16 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مرور البصرة تعلن وصول 30 الف لوحة تسجيل لمركبات الحمل والخصوصي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مرور البصرة تعلن وصول 30 الف لوحة تسجيل لمركبات الحمل والخصوصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).