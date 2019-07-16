بالصورة… ضبط اكبر مخزن وهمي للأدوية في بعقوبة

2019/07/16 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الثلاثاء، ضبط اكبر مخزن وهمي للأدوية في بعقوبة.وقالت الدائرة لـ /المعلومة /، إن “فريق مشترك ضبط اكبر مخزن وهمي للأدوية في منطقة التحرير ببعقوبة يضم اكثر من 3 اطنان من مختلف أنواع ألادوية”.وأضاف العزاوي، أن “الادوية تمت مصادرتها وفق قرار قضائي وتمت احالة صحابها للمحاكم […]

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