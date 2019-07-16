النصر: الحكومة عاجزة على محاسبة أي جهة سياسية وتحاسب “الفقير” فقط

2019/07/16 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكدت كتلة النصر البرلمانية بزعامة حيدر العبادي، إن الحكومة الحالية عاجزة في ملف متابعة المطلوبين للقضاء في اقليم كردستان ومحاسبة اي جهة سياسية.وقال المتحدث باسم الكتلة فلاح الخفاجي في تصريح صحفي، إن “حكومة عادل عبدالمهدي غير قادرة على فعل اي عمل، وتكتفي بمحاسبة المواطن الفقير الذي يسترزق بالبسطات”، مبينا ان “من يتجاوز على القانون، ويرفض تطبيق القانون، هم المتنفذون في الدولة، والحكومة عاجزة عن محاسبة اي جهة سياسية”.

وأضاف، أنه “ليس هناك اي تقصير بالجهات القضائية، بل التقصير في الجهات الحكومية التنفيذية، والجهات السياسية، التي تعمل على عدم تسليم المطلوبين للقضاء ومتابعة ملف المطلوبين في إقليم كردستان”.

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