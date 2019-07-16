عبقرية الفقر

2019/07/16 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – بقلم دكتور محمد سعيد تبدت مظاهر نبوغه الموسيقي وهو في الثالثة من عمره، وبدأ يؤلف ألحاناً وهو في الرابعة، وعزف أمام الجمهور وهو في الخامسة، ونشر أول إنتاج له وهو في السادسة.قام بجولات في أوروبا استغرقت سنوات طويلة، ليعزف موسيقاه في أعظم مسارحها.أعجب به إمبراطور النمسا “فرانسيس الأول” إلى …

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