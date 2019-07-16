أبو الغيط يناقش مع وزير خارجية فنلندا سبل دعم العملية الانتقالية في السودان

2019/07/16 | 17:32

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المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء السيد بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا الذي يزور القاهرة حالياً، حيث بحثا آخر تطورات الأوضاع في السودان وسير المفاوضات القائمة بين الأطراف السودانية للاتفاق على ترتيبات عملية الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب عدد من القضايا ذات الأهمية المشتركة في المنطقة.وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أطلع الوزير الفنلندي – الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ويقوم حالياً بجولة إقليمية نيابة عن دول الاتحاد متابعة للأوضاع في السودان – على مجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية من أجل مساندة السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها ومرافقة الأطراف السودانية في مسيرة التوصل إلى توافق وطني عريض يفضي إلى الاتفاق على ترتيبات الانتقال السلمي والمنضبط للسلطة في البلاد.كما بحث الجانبان سبل تعزيز الدعم الإقليمي والدولي للسودان لتمكينه من معالجة مجمل التحديات التي يواجهها وعبور المرحلة الانتقالية بشكل يلبي تطلعات كافة أطياف ومكونات الشعب السوداني، بما في ذلك عبر الدعوة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية له، وتطبيع علاقته بمؤسسات التمويل الدولية، والعمل على إعفائه من أعباء ديونه الخارجية.وأضاف المصدر المسئول أن أبو الغيط والوزير الفنلندي ناقشا أيضاً مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، وسبل الدفع بالجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، والحاجة إلى التصدي للتدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية، والارتقاء بمستوى علاقات التعاون بين الجامعة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين.

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