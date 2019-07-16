زراعة الانبار: تسويق 230 ألف طن من الحنطة

2019/07/16 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار، فرحان محمد الدليمي،اليوم الثلاثاء، تسويق أكثر من 230 ألف طن من محصول الحنطة في عموم

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