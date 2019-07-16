ضبط نصف كيلو من المخدرات في شعر رجل كولومبي

2019/07/16 | 17:35

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قالت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء إنها قبضت على رجل كولومبي في مطار برشلونة الدولي بعد العثور على نصف كيلو من الكوكايين مخبأ تحت

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