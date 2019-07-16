الصيدلي: الحكومة ضعيفة وفاقدة لـ الهيبة

2019/07/16 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة - بغداد

وصف النائب محمد اقبال الصيدلي، يوم الثلاثاء، وضع الحكومة

الحالية بالضعف، وفقدان الهيبة، لصالح جهات اخرى.

وقال الصيدلي في بيان، ان "الاوضاع الامنية وحصول تجاوزات بالقتل

بين الحين والاخر، نتيجة الضعف الذي اصاب الاجهزة الامنية، جعل هيبة

الدولة تواجه تحديا كبيرا، حيث بدات سلطتها تضعف لصالح سلطة العشيرة

والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون".

وطالب الصيدلي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والاجهزة الامنية بوقف

"هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المتسببين بها، فنيرانها

وشرارتها بدات تقترب اكثر فاكثر، واخشى ان ياتي اليوم الذي نفقد فيه

السيطرة كليا".

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