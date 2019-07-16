منفذ عرعر يستعد لاستقبال الحجاج العراقيين

2019/07/16 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة - بغداد

استكمل منفذ جديدة عرعر، على الحدود السعودية العراقية، يوم

الثلاثاء، الاستعدادات لاستقبال الحجاج العراقيين براً.

وأقامت السعودية المرافئ الأمنية والطبية اللازمة، عند منفذ جديدة

عرعر الحدودي، لتسهيل دخول الحجاج وتقديم الخدمات لهم.

ومن المقرر ان يشهد المنفذ مرور أكبر دفعة من الحجاج العراقيين، حيث

يستقبل هذا العام أكثر من 24 ألف حاج.

وسيعبر من المنفذ أكثر من 750 حافلة، حسبما أورد مسؤولون في وقت

سابق.

وأقامت السلطات في المملكة العربية السعودية التجهيزات الصحية

اللازمة، عبر تجهيز مستشفى بسعة 50 سرير في الموقع.

ويجري تهيئة المنفذ ليكون منفذا بريا متكامل الخدمات خلال الأشهر

المقبلة.

ومنفذ جديدة عرعر هو المعبر الحدودي الذي يربط السعودية مع العراق،

ويقع في محافظة جديدة عرعر على بعد 50 كيلومتراً شمال مدينة عرعر،

و15 كيلومتراً عن مدينة النخيب العراقية.

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