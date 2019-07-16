عندما يبكي النخيل

2019/07/16 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.عمار طاهر… سمعتها تستغيث وهي في الرمق الأخير، تنشد العابرين عن قطرة ماء، فقد أنهكها العطش، وارهقتها حرارة تموز، تنادي بصوت مبحوح..اما من مغيث، ولكن..كأنها لا تستصرخهم، وكأنهم لا يسمعون..مجزرة رهيبة، وابادة شاملة، يندى لها الجبين، لا يتوقف عندها أحد، وهو يمر مسرعا قرب بساتين الدورة..رؤوس مقطوعة، ونخيل […]

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