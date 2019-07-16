كيف سترجع الحكومة الأموال التي استولى عليها الإقليم في الموازنة؟

2019/07/16 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، إعداد مجلس النواب فقرة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 تضمنت استقطاع مستحقات نفط الاقليم غير المسلمة الى المركز بحسب الاتفاق.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الموازنة الاتحادية لعام 2020 تضمنت فقرة باستقطاع أموال النفط لـ250 ألف برميل الذي امتنعت حكومة […]

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