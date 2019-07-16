(لمصطفى الصافي).. خذ العبرة من (عبد الكريم قاسم).. (حالم.. بنى منجزاته على رمال متحركة)

2019/07/16 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- . بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:

بهذا الموضوع سوف نقدم للسيد الصافي برنامج عمل (للحزب الذي يريد طرحه)..



وكذلك مشروع للقضاء على الهيمنة الايرانية على العراق وشيعته..



بلا حاجة لطلقة واحده..



ونطرح تساؤلات على مصطفى الصافي نتظر الاجابة عنها..



وكذلك (ننبه الصافي ..



لتجربة حزب الامة العراقية للالوسي..



الذي رفع شعارات الوطنية..



فلا حض برجيله ولاحضه بسيد علي)..



ومحور اخر نتناول فيه تجربة عبد الكريم قاسم ….



وضرورة اخذ العبرة منها من قبل الصافي..



وكذلك محور (نحن مع ان يكون للشيعة العرب مشروع وطني..



يضمن حقوقهم وحقوق الاخرين..



ويطمئن كل المكونات الاخرى من مخاوفها من المكونات الاخرى)..



لا ان يكون (المشروع الوطني قرابينه دماء الشيعة العرب ايضا).. استمرارا للمشاريع البائسة القومية والاسلامية المسيسة للدين..

ونتمنى ان يتجاوب السيد احمد الصافي مع المتحاورين معه، لا ان يكون مثل حال من يهيمنون على السلطة من الذين يطرحون انفسهم زورا سياسيين ..



الذين يطبقون مع الناس..



شعارهم (تكلموا ما تريدون .



.محد يسمعكم لو تموتون)..



ونتمنى ان يكون السيد مصطفى الصافي من (النخب) الشيعية العربية، فكل المكونات لديها نخب تنتمي لها ديمغرافيا الا الشيعة العرب ايتام القيادة والنخب الواعية التي تنطلق من همومهم ومصالحهم ووجودهم وتضمن مستقبل اجيالهم.

مدخل ..



لعلامات استفهام حول السيد مصطفى الصافي :

السيد مصطفى الصافي..



الذي عرفنا اولا مدافعا عن حق (المكون الشيعي العربي) بارض الرافدين لتاسيس اقليم (وسط وجنوب)..



ولكن عندما بدأ يتواصل عبر الاعلام المرئي واليوتيوب والفيس بوك وبثه الحي بمواقع التواصل الاجتماعي..



يطرح شعارات (الوطنية والوحدة والعراق مكون واحد والتيار الوطني)..



بشكل يثير علامات استفهام..



ويعلل (الصافي) تغييره بان اجتماعه مع المسؤولين الامريكان..



تبين له ان (امريكا تتعامل مع عراق واحد)..



ولكن بالتاكيد (امريكا لم تقل لك يا استاذ الصافي..



ان امريكا مع عراق مركزي)..



؟؟ وبالتالي هذا لا يمنع (طرح اقليم وسط وجنوب) كما طرح الاكراد اقليم كوردستان وحققوه على الارض بظل (عراق واحد فدرالي)..



اي الكورد قدموا مشروع لحماية انفسهم داخليا ضمن (اطار عراق واحد) على الخرائط ..

فلماذا مصطفى الصافي لم يطرح مشروع وقضية تنطلق من هموم ومصالح الشيعة العرب (لحماية الشيعة العرب..



من البحر المتلاطم بظل وحدة العراق وجحيمه)..



يقدمه بعد ذلك ضمن عراق واحد؟ والاف ميل يبدأ بخطوة واحده..



اليس كذلك؟

ونسال (مصطفى الصافي) المحترم:

اذا انت تعتقد بان (اقليم وسط وجنوب) لا يمكن توحيد شيعة العراق عليه؟؟ او ان امريكا تطالب بعراق (واحد)..



فهل من المعقول..



ان تتوقع بانك سوف تضم مكونات متنافرة ثلاث (بتياركم الوطني والعراق مكون واحد)؟؟ وانت لم توحد من تنتمي لهم؟ فكيف سوف تريد من الكوردي والشيعي العربي والسني والمسيحي واليزيدي والتركماني ان ينضمون لمشروعكم الهلامي؟؟ فماذا سوف يوحد هؤلاء..



وضد من ؟؟ ولحساب من؟ فاذا انت تخليت عن (مكونك الشيعي العربي)..



فكيف سوف يطمئن اليك الكوردي والسني مثلا؟

ثم الم تتعض من (فيصل الاول الحجازي الذي نصب ملك على العراق) الذي اعتراف بان في العراق لا يوجد شعب بل ثلاث مكونات متنافرة..) و(ادعى بانه سيسعى لخلق روح وطنية) لتكون النتيجة كوارث وانقلابات عسكرية دموية..



لتتفاقم الاوضاع سوء..



لانه تجاهل حقيقة بان (الوطنية ليس شيء تصنع)..



فكيف تريد ان تصنع روح وطنية لاوطان رسمها الاستعمار القديم سايكيس بيكو الذي رسم حدود لدول المنطقة واراد كلاب حراسة للدفاع عنها نيابة عن جيوش الاستعمار انفسهم..



بعد تركهم للمنطقة..



فاصبح من عارضوا (الاستعمار) هم انفسهم حماة خرائطه..



ومناطق نفوذه..



بمهزلة ليس لها مثيل.

ثم هل تعتقد ان (الكوردي) يقبل بان ينصحه ويقوده ويدعوه (شروكي)؟؟ والكورد لديهم قياداتهم ومشروعهم واقليمهم ومثقفيهم ومفكريهم الاكراد؟

هل تعتقد ان السني العربي يقبل بان ينصحه ويقوده ويدعوه (شيعي رافضي صفوي) يعتقدون انه جلبهم محمد القاسم من الهند بزمن الامويين واسكنهم بوسط وجنوب مع الجواميس؟ والسنة العرب لديهم قياداتهم واهدافهم ومشروعهم بين (اقليم سني عربي كبير) او (العودة للحكم) او (دولة اسلامية سنية كبرى تحت حكم الخلافة)..



(حكم قومي عربي سني من المحيط للخليج)..



فهل بعد ذلك تتوقع ان يقبلون ان (يتقزمنون بعراق اكثريته من الشيعة والكورد العجم بنظرهم لكليهما)؟ بالمحصلة (يقبلون ان يكونون اقلية بكيان اسمه العراق)؟

وهل التبعية الايرانية (مراجع ايرانيين، ولبنانيين بجذور ايرانية، والمسفرين، والولائيين)..



سوف يقبلون ان يقودهم او يدعوهم (معيدي، شروكي)..



فهؤلاء لديهم (قاسم سليماني، وخميني وخامنئي، ومسجدي، والسستاني، الخ)..

لنقبى نحن الشيعة العرب الوحيدين الذين نترجى ان يكون لدينا مشروع وقضية يقودها الشجعان تتبنى همومهم ومصالحهم وتضعهم بسفينة النجاة (الاقليم) الذي يوحدنا بمنطقة اكثريتنا من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..



رغم كل خلافاتنا..



نحن الشيعة العرب كالصحراء الجافة، بخصوص ايتام القيادة..



والقضية..



فهل يدرك السيد مصطفى الصافي ما نطرحه..

فنرجو ان لا يكون مصير السيد مصطفى الصافي مصير (مقتدى الصدر) عندما رفع شعارات الوطنجية والوحدة والعراق، بعد عام 2003..



ليدعمه (حارث الضاري وهيئة علماء السنة) الذين يعتبرون القاعدة منهم وهم منها..



ليضحكون على ذقون الشيعة بالعراق بالصدر..



او كجواد الخالصي وتياره الذي تخلى عن علي ولي الله وحي على خير العمل بالاذان..



وكذلك تحالف مع حارث الضاري الذي اعتبر الارهاب بالعراق مقاومة..



فهل سوف نجد الصافي يدعمه (من يضحكون على ذقون الشيعة) بشعارات الوطنية الفارغة والعراق مكون واحد؟

وخذ العبرة يا (مصطفى الصافي) من الزعيم عبد الكريم قاسم:

فعبد الكريم قاسم رحمه الله انجازاته (الكبرى) مع الاسف كانت (على رمال متحركة)).. فبعد الكريم قاسم لم يقدم اي حلول ..



لمشاكل العراق القومية والمذهبية والمناطقية ..



ولم ينهي مخاوف الطوائف والقوميات من بعضها البعض)..

فقاسم رجل حالم بحلم (سراب)….



بواقع مرير) .. بنى عبد الكريم قاسم احياء سكنية ومصانع ومستشفيات..



الخ ولكن اين؟؟ فازمة العراق قبل الفقر هو كيف نطمئن الفقير على قوميته ومذهبه ومنطقته..



وجغرافية مكونه..



حتى لا يكون اداة تستخدمها قوى اديولوجية داخلية وبدعم خارجي..



بالتزامن معها بناء واعمار..



للنهوض بالفقراء..

مثال..



امريكا بعد احداث داعش 2014..



(طرحت رايها..



بانه يجب تبني مشروع سياسي لطمئنة السنة..



بنفس الوقت الذي تبذل الجهود لهزيمة داعش عسكريا) وهدف امريكا سحب البساط من تحت اقدام داعش بين اهل السنة انفسهم

القصد عبد الكريم قاسم..



تعامل مع الشيعة بكل انسانية..



ولكن هذا اغضب السنة..



لمخاوف السنة من ذهاب السلطة منهم..



وهيمنة ايران..



والمراجع العجم الايرانيين رغم ان حكومات قاسم اغلبها سنة..



ولكن ذلك لم يطمئن السنة .. تامر ايران ومصر.



على العراق..



وتدخلاتهم..



لم يضع قاسم اي ارضية لمواجهتها بالداخل شعبيا.. ما هو مشروع قاسم لحل الازمة الكوردية؟ ما مشروع قاسم لحل تهميش الشيعة العرب؟ ما هو حل قاسم لمخاوف السنة من ذهاب الحكم منهم؟؟ هذا بعض من فيض..



لن تجدون اي اجابات..

ولا ننسى عبد الكريم قاسم (ضرب الاقطاعيين – شيوخ عشائر الشيعة العرب) ولكن بنفس الوقت (تقرب للعمائم ذوي الاصول الايرانية واللبنانية الاجنبية عن العراق..



المقيمة بالنجف كمحسن الحكيم العاملي الطبطبائي)..



وهذا لا يعني اني مع الاقطاعيين وشرهم..



ولكن المحصلة..



اضعف الشيعة العرب..

بالمحصلة: عبد الكريم قاسم رحمه الله..



لا يختلف اثنان بنزاهته وشرفه ..ولكن الحق يقال تسبب قاسم بكارثة بابعاد العراق عن (الغرب- امريكا وبريطانيا)..



واوجد فراغ مخيف ملئه السوفيت والمعسكر الشرقي لتنتفح ابواب الجحيم لانقلابات عسكرية دموية..

ونسال السيد (مصطفى الصافي)..



ايضا:

1. البعض يتهم بريطانيا بجلب عملاءها لحكم العراق بعد 1921 ؟ سؤال من كان البديل عن من حكموا بعد عام 1921؟؟ في وقت المرجعية العجمية بالنجف رفضت مشاركة الشيعة العرب بالحكم..



وتسببت بنكسة العشرين..



ودافعت قبلها عن الاحتلال العثماني ضد القوات البريطانية التي حررت العراق من العثمانيين؟

2. يتهم البعض امريكا بان صدام المقبور عميل لها؟؟ سؤال هل يعقل ان امريكا تسقط عملاءها حتى تأتي باعدءها من الاسلاميين ؟؟ لمتى اتهام امريكا بان صدام عميل لها في وقت تسليح صدام روسي وروسيا السوفيت رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير؟

3. اليس المفروض من السيد مصطفى الصافي الاستفادة من تجربة حزب الامة العراقي لمثال الالوسي الذي كان اكبر اخطائه انه (اختزل بالالولسي) ولم يسمح ببروز قيادات فيه..



وكذلك لا السنة تبنوا الالوسي لاعتباره منسلخ عنهم، ولا الشيعة تبنوا حزب الامة العراقي للالوسي لانه سني ولان فكر حزب الامة يتصادم مع ايران، ولا الكورد تبنو حزب الامة العراقي للالوسي لان مشروعهم (استقلالي بنهاية الامر)..



ليكون حال الالوسي لا حضة برجيله ولا حضة بسيد علي.

4. ارجو ان الصافي لا يتاجر بمصطلح (حب العراق)..



فهل يعلم الصافي بان الطغاة والفاسدين اكثر الناس حبا بالعراق، كصدام ونوري المالكي وابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وحيدر العبادي واياد علاوي ..



الخ لان هؤلاء عاشوا بخيرات العراق وثرواته وتسلطوا على رقاب ابناءه..



ولكن 40 مليون من شعوب ارض الرافدين يلعنون اليوم الذي ولدوا فيه بالعراق، ويتمنون ان يكون حالهم حال الملايين التي خرجت من العراق واختارات اوطان بديل بجنسيات اجنبية واقامة عوائلهم بدول خارجية اجنبية لتؤمن عليها..

5. هل يعتقد الصافي بان داعش والبعث والقاعدة وملايين الطامعين المصريين والايرانيين..



لا يحبون العراق..



نعم انه يحبون خيراته وجعل نساءه مرتع لهم ..



وتجربة العقود الماضية القاسية دليل على ذلك..



فالداعشي والاخواني..



يحب العراق كولاية امارة..



تابعة لدولته الوهمية التي تميع الحدود باسم دولة الخلافة الاسلامية..



والاسلامي المحسوب شيعيا يحب العراق كولاية تابعة لدولة ولي الفقيه الايراني من طهران للمتوسط..



والقومي والبعث والناصري يحب العراق (كقطر، جزء) من وطنه الوهمي العربي او كمحافظة تابعة لمصر باسم الجمهورية المتحدة او الاتحاد الهاشمي..

و(نسل ال البيت) يحبون العراق كبستان لهم (بستان قريش) ياتي لهم الاموال باشكاله المختلفة كمخمس وغيره يتمتعون فيه على حساب شعوبه..



ليكون التحدي لنا كيف نحمي الشيعة العرب وارض الرافدين من شرور من ذكرتهم من شرور من (يحبونه) حتى وصلنا لنسال (هل الحب منبع الشر)؟؟ فيتم قتل العراقيين باسم حب العراق ووحدته، والضحية شعوب ارض الرافدين.

من هنا نقدم مشروعا بنقاط واضحة ليكون (برنامج عمل للحزب السياسي الذي اقترح انشائه السيد مصطفى الصافي)..



..



نشترك بها ..



للتعاون لكل ما فيه خير (امة الشيعة العرب) بارض الرافدين:

1. مواجهة النفوذ الايراني:

– لا يمكن هزيمة النفوذ الايراني بالعراق الا بيد اهالي وسط وجنوب “الشيعة العرب” ليكون هزيمة حقيقية لايران، كما ان القاعدة لم يكن القدرة على هزيمتها لولا خروج الصحوات العشائرية السنية ضد القاعدة، لكن الخلل الذي حصل بان بعد هزيمة القاعدة لم يقدم مشروع سياسي للسنة العرب يسحب البساط من تحت الجماعات المتطرفة..



لتملئ الفراغ داعش بعد سنوات..



ومن ذلك علينا (بطرح اقليم وسط وجنوب) بنفس الوقت الذي نسعى فيه لطرد الهيمنة الايرانية التي تشل العراق واهله.

– كما هزمت داعش بدعم امريكي وتحالف دولي..



كذلك هزيمة التغول الايراني بالعراق الذي يملك ادوات قذرة من مليشيات واحزاب وفرق اغتيالات..



وقدرات مالية ضخمة من اموال العراق وميزانياته..



مما يتوجب قواعد عسكرية امريكية بالمثلث السني العربي، لانهاء احلام ايران للوصول للمتوسط عبر المثلث الغربي بالعراق، وبالتالي نحمي دماء الشيعة العرب الذين تزجهم ايران بالمستنقع السوري لتأمين ممرها البري ..



وكذلك بناء قاعدة عسكرية امريكية بوسط وجنوب لمواجهة التغول الايراني، وقاعدة عسكرية امريكية بكوردستان لمواجهة اي ردات فعل من اي اندفاع كوردي للاستقلال بارضهم كوردستان.

– السعي لجهود للتوعية باهمية بناء قطاعات صناعية وزراعية وخدمية وبمجال الطاقة من كهرباء وغاز..



لان بذلك نهزم ايران بالعراق وننهي احتلالها الاقتصادي عليه.

– السعي للتوعية باهمية تفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية..



لاخضاع المليشيات والاحزاب والافراد الذين يجهرون بالولاء لدولة اجنبية ويبايعون حاكم اجنبي ونظام حكم اجنبي بالعراق..



ويرفعوا اعلام دول اجنبية ككراديس مسلحة بالعراق..



وبالتالي نجتث المليشيات الموالية لايران..



وننهي احتلال ايران عسكريا على العراق.

– الترويج لاهمية محكمة دولية لمحاكمة اركان الفاسد المالي والاداري بعد عام 2003 وتاسيس مؤسسة دولية لاسترداد الاموال العراقية المنهوبة منذ 16 سنة ولحد الان..



لحساب مخصص لاعمار وبناء العراق ..



وبذلك نشن حرب عالمية على الفساد بارض الرافدين..



وبالتالي اسقاط كل الاحزاب و الكتل والشخصيات الموبوءة بالفساد والخيانة التي حكمت العراق منذ عام 2003..



والموالية لايران، وبالتالي هزيمة ايران سياسيا بالعراق..



وانها احتلالها السياسي لارض الرافدين.

2. طرح اقليم وسط وجنوب الفدرالي..



من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء..



كمشروع استراتيجي لبناء اسس الشيعة العرب سياسيا بالقرن الواحد والعشرين..



وتصحيح المسار ..



بعد الجريمة الكبرى بحرمان الشيعة العرب من حقهم بكيان سياسي ببداية القرن الماضي (خرائط سايكيس بيكو) التي حرمت ثلاث امم (الشيعة العرب والاكراد والفلسطينيين) من حقهم بدول بمنطقة اكثريتهم..

3. الدعوة لجعل مدينة النجف الاشرف (دولة كالفتيكان) لتاخذ مرجعية النجف دورها العالمي برعاية شؤون الشيعة بالعالم، وكذلك رفع وصايتها عن الشيعة العرب سياسيا بالعراق..



وانهاء مخططات اختراق العراق وشيعته العرب عبر (صنع مرجعيات) من قبل مخابرات دولية واقليمية..



وكذلك انهاء قدرة الجهات الخارجية من التدخل بشؤون العراق عبر النجف..



كل ذلك نتيجة التجربة المتراكمة بالقرون والعقود الماضية وخاصة عند تاسيس العراق الحديث بخرائط سايكيس بيكو..



فالنجف تسبب بحرمان الشيعة العرب من حقهم بكيان سياسي لهم، بل وحرمانهم من حقهم بحكم العراق ببداية القرن الماضي كشيعة عرب.. عندما لم تقدم مرجعية النجف التي تسببت بنكسة العشرين اي مشروع لحكم العراق من قبل اكثريته..



لكون الاكثرية هم شيعة عرب وليس عجم ايرانيين..

هذه النقاط بعض من فيض..

مواضيع ذا علاقة بالسيد (مصطفى الصافي):

(مصطفى الصافي)..(مد رجليه ابعد من غطاه) (بتخليه عن الاقليم) و(طرح وطنية هلامية)

https://www.sotaliraq.com/2019/03/31/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%ba/

(مؤتمر برلين..



ولمصطفى الصافي)..



ضرورة (محكمة دولية للفاسدين)..



وتبني (الشيعة العرب(

https://www.sotaliraq.com/2019/01/07/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%83/

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كد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)….



بعشرين نقطة..



كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم ..



علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية..



ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،..



والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم

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