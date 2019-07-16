مفتشية الداخلية: إلقاء القبض على عقيد بتهمة ابتزاز مواطن

2019/07/16 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على ضابط برتبة عقيد منسوب الى مديرية مرور الانبار، بتهمة ابتزاز مواطن.

وأوضح المكتب في بيان، ان عملية إلقاء القبض، تمت على خلفية ورود شكوى ومعلومات لمكتب المفتش العام في محافظة الأنبار، تتعلق بقيام ضابط برتبة عقيد في مديرية مرور الأنبار، بأخذ مبلغ اربعين ألف دولار من أحد المواطنين، مقابل غلق مجلس تحقيقي، مُشكل بحق ابنه المحال الى محكمة قوى الأمن الداخلي، مبينا ان المفتش العام جمال الأسدي، وجه مكتبه في الأنبار، باتخاذ الاجراءات اللازمة بالقضية، والتحري عنها، بالتنسيق مع القضاء، واستدعاء المواطن وذوي العلاقة وتدوين افادتهم بصفة مشتكين.وأضاف البيان، ان مكتب المفتش العام، صدق أقوال المشتكين والعقيد قضائياً، وعرض القضية أمام قاضي تحقيق النزاهة، المختص بقضايا مكتب المفتش العام، الذي أصدر أمر استقدام بحق عقيد المرور وتوقيفه.

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