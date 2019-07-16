التعليم العالي: صرف المستحقات المالية لطلبة الزمالات الدراسية في الخارج

2019/07/16 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، صرف المستحقات المالية لطلبة الزمالات الدراسية من المستمرين والراغبين باكمال دراستهم خارج العراق.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية أمجد عبد النبي السواد، في بيـان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن ” وزير التعليم العالي قصي السهيل نسب بصرف المستحقات المالية […]

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