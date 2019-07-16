بالوثيقة.. مجلس الديوانية يخاطب القضاء للتحقيق مع مسؤول محكوم بجرائم في دائرة الصحة

2019/07/16 | 17:45

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بغداد اليوم _ الديوانية

طالب مجلس محافظة الديوانية، الادعاء العام بالمحافظة، بفتح تحقيق مع معاون المدير العام الفني بدائرة صحة الديوانية، عبد الكاظم الأسدي، كونه "محكوم بجرائم" تمس المال العام.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من رئيس مجلس الديوانية، جبر سلمان الجبوري، موجهة إلى دائرة الادعاء العام بالمحافظة، طالب خلالها بـ"فتح تحقيق عاجل وفوري بأمر إداري أعاد معاون المدير العام الفني بدائرة صحة الديوانية، عبد الكاظم الأسدي، كونه محكوم بجرائم تمس هدر المال العام، وعدم نزاهته".

بغداد اليوم - البصرة

رد رئيس المجلس العشائري في محافظة البصرة رائد الفريجي، الثلاثاء، على وثيقة سرية مسربة ارسلتها قيادة شرطة البصرة الى ديوان المحافظة، وصفت فيها الفريجي بالشخصية الوهمية وتتساءل عن طبيعة عمل مجلس اعيان البصرة.

وقال الفريجي لـ(

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تقديم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مقترحاً لانهاء ازمة بين المركز والاقليم دامت 16 عاماً.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مباحثات بارزاني في بغداد ستتركز بدرجة أولى ملف النفط

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، مع السفير الإيراني في بغداد بذل الجهود لمنع أي تصعيد بالمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية رئيس ائ

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