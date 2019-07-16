2019/07/16 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط ثامر الغضبان يوجه بحل الاندية النفطية التي تلعب في دوري الدرجة الاولى وهي (المصافي ،غاز الشمال ،غاز الجنوب ،مصافي الشمال ،نادي الاستخراجات النفطية)

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