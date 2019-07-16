2019/07/16 | 17:48

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وزير الدفاع الامريكي بالوكالة : لانرغب بخوض حرب مع ايران وهناك حاجة للعودة الى المسار الدبلوماسي

الثلاثاء

16

تموز

2019 :

05:35 pm

28

وزير الدفاع الامريكي بالوكالة : لانرغب بخوض حرب مع ايران وهناك حاجة

للعودة الى المسار الدبلوماسي

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