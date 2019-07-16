وأخيرا.. السعودية تعلن دعم الحل السياسي في اليمن!

2019/07/16 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن السعودية تدعم الحل السياسي في اليمن!وقال خالد بن سلمان، إنه شدد في لقائه بالمبعوث الأممي على "دعم الحل السياسي"، مشيرًا إلى أن هذا الحل يتطلب "التزاما تاما من الحوثيين بالاتفاقات الموقعة خاصة اتفاق استوكهولم".

وكان مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفث، قد قال الاثنين، خلال زيارته إلى الرياض: "ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن"، وأضاف: "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".

وعاد غريفث إلى العاصمة السعودية الرياض بعد جولة استمرت ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

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