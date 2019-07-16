حركة التغيير تصف زيارة بارزاني الى بغداد بـ”التعارفية” فقط

2019/07/16 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص… وصف النائب عن حركة التغيير، هوشيار عبد الله، الثلاثاء، زيارة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الى بغداد بأنها “سياسية تعارفية” فقط.وقال عبد الله لـ/ المعلومة/ إن “زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان مسورو بارزاني الى بغداد ولقاءه عادل عبد المهدي لا تسعى للاتفاق على النقاط الخلافية بل هي زيارة سياسية تعارفية الهدف منها […]

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