شرطة كربلاء تضبط مضوغات ذهبية كانت مسروقة من محل للمجوهرات الاسبوع الماضي

2019/07/16 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، ضبط مصوغات ذهبية كانت مسروقة من محل للمجوهرات الاسبوع الماضي.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “ابطال شرطة كربلاء الغيارى تمكنوا من ضبط جميع المضوغات الذهبية التي سرقت الاسبوع الماضي داخل مركز المدينة القديم”.واضافت انه “تمت اعادتها الى اصحابها”،مؤكدة استمرارها بـ”خدمة

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