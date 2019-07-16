اعتقال 42 أجنبيا غربي بغداد لمخالفتهم قانون الاقامة

2019/07/16 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال 42 وافد أجنبي في بغداد لمخالفتهم قانون الاقامة.وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مفارز قسم الأبعاد التابعة لمديرية الإقامة في مديرية الجنسية العامة ، بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة ووفق معلومات دقيقة، تمكنت من القاء القبض على ٤٥ مخالفا لقانون […]

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