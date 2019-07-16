نائب: البعض يريد إعدام التربية بمطالبته بدمجها مع التعليم العالي

2019/07/16 | 17:58

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر النائب عن كتلة تيار الحكمة المعارض علي البديري، الثلاثاء، أي محاولة لدمج وزارتي التربية والتعليم ...

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