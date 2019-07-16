2019/07/16 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة سومر نيوز

مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن إيران احتجزت ناقلة النفط ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول امريكي: نعتقد أن إيران احتجزت ناقلة النفط التي اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول امريكي: نعتقد أن إيران احتجزت ناقلة النفط التي اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).