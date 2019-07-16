2019/07/16 | 17:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس البصرة يكشف كواليس عرض مسودة اتفاق مع الكويت: لا نعرف الجدوى منها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
مجلس البصرة يكشف كواليس عرض مسودة اتفاق مع الكويت: لا نعرف الجدوى منها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس البصرة يكشف كواليس عرض مسودة اتفاق مع الكويت: لا نعرف الجدوى منها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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