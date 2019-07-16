عضو اتحاد كرة القدم كامل زغير : اتحاد الكرة أستلم، صباح اليوم،(الصك) المالي الخاص برواتب الموظفين ويوم غداً سيصرف

2019/07/16 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي احمد – sport now ذكر عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم كامل زغير بأن اتحاد الكرة استلم صباح اليوم الصك المالي الخاص برواتب الموظفين والذي من المحتمل ان يتم صرفه غداً. وبخصوص بطولة غرب آسيا للرجال والتي يحتضنها العراق قال زغير ” اجتمعنا صباح اليوم، مع وزير الشباب والرياضة وناقشنا تحضيرات بطولة

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