2019/07/16 | 17:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، بان الحشد الشعبي يشارك في دعم 40% من مناطق المحافظة.
وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني لـ /المعلومة/ إن “ الحشد الشعبي يشارك في دعم امن 40% من مساحة ديالى اغلبها مناطق تتميز بتضاريس معقدة وذات تحديات أمنية كبيرة ومنها حوض حمرين”.
وأضاف الحسيني، أن “مشاركة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية ديالى: الحشد الشعبي يؤمن 40% من مناطق المحافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، بان الحشد الشعبي يشارك في دعم 40% من مناطق المحافظة.
وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني لـ /المعلومة/ إن “ الحشد الشعبي يشارك في دعم امن 40% من مساحة ديالى اغلبها مناطق تتميز بتضاريس معقدة وذات تحديات أمنية كبيرة ومنها حوض حمرين”.
وأضاف الحسيني، أن “مشاركة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية ديالى: الحشد الشعبي يؤمن 40% من مناطق المحافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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