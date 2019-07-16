أمنية ديالى: الحشد الشعبي يؤمن 40% من مناطق المحافظة

2019/07/16 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، بان الحشد الشعبي يشارك في دعم 40% من مناطق المحافظة.وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني لـ /المعلومة/ إن “ الحشد الشعبي يشارك في دعم امن 40% من مساحة ديالى اغلبها مناطق تتميز بتضاريس معقدة وذات تحديات أمنية كبيرة ومنها حوض حمرين”.وأضاف الحسيني، أن “مشاركة […]

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