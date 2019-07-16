2019/07/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتملّك رسمياً مقبرة لجنوده في الضفة الغربية بفلسطين) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتملّك رسمياً مقبرة لجنوده في الضفة الغربية بفلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).