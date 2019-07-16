2019/07/16 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قالت وكالة أسوشيتد برس إن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات كانت تعبر مضيق هرمز،قد انجرفت نحو المياه الإيرانية وتوقفت عن بث موقعها قبل يومين، ما أثار مخاوف بشأن وضعها وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت أسوشييتد برس على لسان القبطان رانجيث رجا من مركز "Refi...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء ناقلة نفط إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختفاء ناقلة نفط إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).