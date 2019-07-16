2019/07/16 | 18:05

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"مرقد ديني" يطلق ٥٠٠ طناً من الأسماك للسوق المحلية

كلمة - كربلاء

اطلقت العتبة الحسينية بحسب ما أعلنت، يوم الثلاثاء، ما

يزيد عن 500 طن من الاسماك الى الاسواق المحلية.

وقالت بيان لها، ان "العمل مستمر من قبل الكوادر في العتبة لمضاعفة

انتاج السمك من نوع الكارب، المفضل في السوق العراقي، بالاضافة الى

انواع اخرى".

وتابعت "قامت العتبة بزيادة عدد الاحواض السمكية من 4 في العام

الماضي، الى 10 حاليا، بعد تخصيص مساحة 500 دونم لها".

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