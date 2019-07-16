مدرب نادي النفط يقترب من التعاقد مع أحد الأندية اللبنانية

2019/07/16 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف مدرب النفط العراقي باسم قاسم أنه تلقى عددا من العروض المحلية والعربية، يعد أقربها من أحد الأندية الكبيرة في لبنان مفضلا عدم

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