تحسباً للهتافات الطائفية.. مباراة نفط الوسط واربيل من دون جمهور

2019/07/16 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… اتخذت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، قراراً بشأن مباراة نفط الوسط واربيل في الجولة قبل الاخيرة من الدوري الممتاز.وقال نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يحيى كريم لـ/ المعلومة /، ان “مباراة نفط الوسط مع فريق اربيل ضمن الجولة الثامنة عشرة من المرحلة الثانية ستقام من دون جمهور”.وفي سياق متصل، […]

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