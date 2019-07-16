الداخلية تعلن إعتقال 45 مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد

2019/07/16 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 45 مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد.وقال الناطق بإسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إنه “بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة ووفق معلومات دقيقة، تمكنت مفارز قسم الأبعاد التابعة لمديرية الإقامة في مديرية الجنسية العامة ، من إعتقال […]

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