2019/07/16 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن الأرقام والإحصاءات الخاصة بالمخالفات المضبوطة من قبلها، خلال شهر حزيران الماضي.وأوضحت الهيئة في بيان، ان مجمل المخالفات لشهر حزيران الماضي بلغت مئتين واثنتين وخمسين مخالفة، تضمنت اثنتين وعشرين تتعلق بالمخدرات، وثمانٍ وخمسين أخرى تتعلق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ الحدودية تكشف عن الإحصاءات الخاصة بالمخالفات الكمركية لشهر حزيران الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ الحدودية تكشف عن الإحصاءات الخاصة بالمخالفات الكمركية لشهر حزيران الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).