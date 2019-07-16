2019/07/16 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… دعا اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، الى ضرورة أحياء اكبر غابة رمان في العراق.وقال رئيس اللجنة، حقي الجبوري لـ/ المعلومة /، إن “شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) تضم سلسلة طويلة من بساتين الرمان والتي تعد الأجود والأكبر بإنتاجها على مستوى العراق وبمساحة تصل إلى عدة الاف من الدونمات”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد دمار “داعش”.. زراعة ديالى تدعو لإحياء “اكبر غابة رمان” في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد دمار “داعش”.. زراعة ديالى تدعو لإحياء “اكبر غابة رمان” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).