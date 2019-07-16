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مسموح له بدخول 3 مبان فقط.. واشنطن تفرض حظراً على ظريف


مسموح له بدخول 3 مبان فقط.. واشنطن تفرض حظراً على ظريف
2019/07/16 | 18:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة 

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إنه مسموح له بالدخول إلى 3 مبا...

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