مسموح له بدخول 3 مبان فقط.. واشنطن تفرض حظراً على ظريف

2019/07/16 | 18:16

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بغداد اليوم _ متابعة

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إنه مسموح له بالدخول إلى 3 مبا...





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