محافظ النجف يوجه بفتح تحقيق بعد موت شاب اثناء التحقيق

2019/07/16 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص وفاة المتهم ماهر الرماحي في مكتب مكافحة الاجرام اثناء التحقيق معه.وقال الياسري في تصريح صحفي "وجهنا الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيقية لفتح تحقيق عاجل مع ضباط ومراتب مكتب مكافحة الاجرام بخصوص موت المتهم ماهر الرماحي اثناء التحقيق معه".

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