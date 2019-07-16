بشرى سارة لمحاضري الجامعات العراقية

2019/07/16 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن سعي الوزارة لشمول محاضري الجامعات العراقية كافة (غير المعينين) بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "الوزارة تلقت طلباً من قبل نقابة الاكاديميين العراقيين، تروم فيه شمول العاملين في الجامعات العراقية بصفة محاضرين خارجيين وعَدِهم أجراءً يوميين، لتتسنى إحالة صفتهم الى عقود وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها".

ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خاطبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتلبية طلبهم وشمولهم بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال"، منوهاً الى ان "قرار مجلس الوزراء رقم (12-105) لسنة 2019 نص على ان المحاضرين الخارجيين يُعَدون مشمولين باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015".انتهى/س

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