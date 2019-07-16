2019/07/16 | 18:50

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ذي قار : شركات صينية تدرس امكانية استثمار مطار الناصرية الدولي

زارت مجموعة شركات صينية متخصصة اليوم مطار الناصرية الدولي لدراسة

واقعه ومؤهلاته ، لرفع تقرير مفصل حول امكانية تشغيله واستثماره .

وقال مدير المطار حيدر الزاملي ان وفد الشركات زار المطار

بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والامانة العامة لمجلس الوزراء ،

واطلع على مدارجه والاجهزة الملاحية والطرقات الداخلية وبقية البنى

التحتية .واوضح ان الوفد سيرفع بعد ذلك دراسة خاصة عن احتياجات المطار

وامكانية تشغيله واستثماره مستقبلا .وتجدر الاشارة الى ان المطار يدار حاليا من قبل السلطات المحلية في

المحافظة وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني

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