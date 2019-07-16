المرور تدعو اصحاب العجلات الخالية من اللوحات مراجعة المواقع المرورية لتثبيت لوحاتهم

2019/07/16 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..دعت مديرية المرور العامة ،الثلاثاء، اصحاب العجلات الخالية من اللوحات المرورية مراجعة المواقع المرورية من اجل تثبيت لوحاتهم.وقال مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، في حديث تابعته، /ميديا نيوز/، على “أصحاب العجلات الخالية من اللوحات المرورية مراجعة المواقع المرورية من أجل تثبيت لوحاتهم”.وبين ان “أغلب اللوحات المرورية تمت طباعتها وهي موجودة […]

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