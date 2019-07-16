في وادي السلام.. قبور وهمية واراض تسيطر عليها مجاميع مسلحة

2019/07/16 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن المقبرة الاضخم في العالم (وادي السلام)، والتي تقع في محافظة النجف ، تجاوزت في مهامها حدود المفهوم المعقول، فلم تعد كونها مكاناً لدفن الموتى فقط، بل باتت توفر مكسبا ماديا كبيرا لبعض الجماعات المسلحة التي تستقوي على الدولة، من خلال الاستيلاء على بعض من إراضيها، وبناء القبور الوهمية.تستقبل المقبرة، يوميا عشرات الموتى، […]

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