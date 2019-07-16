الريال الإيراني يتعافى أمام الدولار بنسبة 21%

2019/07/16 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… سجلت العملة الإيرانية خلال الشهرين الماضيين، تعافيا بنسبة 21% في سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، مع اتخاذ البنك المركزي الإيراني سياسات وبرامج نقدية ومالية بهذا الشأن.وتراجع سعر صرف الدولار أمام الريال الايراني بواقع 32.5 ألف ريال في سوق الصرف الحرة، في فترة 66 يوما، فيما بلغ سابقا الذروة في السنة المالية […]

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