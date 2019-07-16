رئاسة الجمهورية تكشف عن تفاصيل لقاء برهم صالح بمسرور برزاني

2019/07/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح،الثلاثاء، عن تفاصيل مباحثات رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.وذكر المكتب في بيان تلقت /ميديا نيوز / نسخة منه،أن “رئيس الجمهورية، استقبل في قصر السلام ببغداد رئيس حكومة إقليم كردستان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الاوضاع السياسية على […]

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