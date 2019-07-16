هيئة الجمارك تكشف حقيقة بيع سفينة في ميناء أم قصر

2019/07/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشفت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، حقيقة بيع سفينة في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة.وقالت الهيئة في بيان، تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه إن “الحديث عن بيع سفينة المانية في ميناء أم قصر جنوب محافظة البصر، عار عن الصحة”.وأضافت أن “جميع عمليات بيع الاموال المصادرة والمتروكة بموجب احكام قضائية تتم استنادا الى […]

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