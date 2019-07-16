2019/07/16 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HoY0J8G5LC4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء .. العشرات من موظفي الاعمار والإسكان يطالبون بحقوقهم الوظيفية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء .. العشرات من موظفي الاعمار والإسكان يطالبون بحقوقهم الوظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).