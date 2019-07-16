إختفاء ناقلة نفط إماراتية والبنتاغون يتهم إيران

2019/07/16 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات التتبع، اليوم الثلاثاء، عن إختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية منذ يومين.ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية،عن اختفاء ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين".

وبحسب مانقلته الوكالة من بيانات التتبع، فأن "الولايات المتحدة تحقق في اختفاء ناقلة نفط إماراتية صغيرة دخلت المياه الإيرانية، في حادثة قد تزيد من حدة الاحتكاكات في الخليج".

وبينت الوكالة أن "الناقلة التي تسمى "ريا" كانت تمر عبر مضيق هرمز ، وهي نقطة شحن بحرية عند مصب الخليج، قبل أن تختفي، وليس من الواضح على الفور ما حدث للسفينة التي ترفع العلم البنمي".

وأظهرت البيانات، أن "ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز انجرفت في المياه الإيرانية وتوقفت عن إعطاء إشارة منذ أكثر من يومين"، ما أثار المخاوف حول وضعها وسط توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لديها شكوك أن إيران صادرت ناقلة نفط إماراتية، إختفت من على الرادارات منذ يومين.



بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية

وقال المسؤول، إن "واشنطن لديها شكوك في أن تكون إيران قد احتجزت ناقلة نفط إماراتية".

ومن جهته نفى مسؤول إماراتي، في تصريحاته، أن "تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز تابعة للإمارات، وقال: "ناقلة النفط غير مملوكة أو مشغلة من قبل الإمارات، كما أنها لم ترسل نداء استغاثة"، حسبما ذكرت قناة "العربية".

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تقريراً قالت فيه: إن "بيانات التتبع، أظهرت أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين".انتهى/س

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