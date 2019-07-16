القوات الأمريكية تستخدم تكتيكا جديدا للاستطلاع في صحراء الانبار

2019/07/16 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة حشد محافظة الانبار، الثلاثاء، بأن القوات الامريكية تستخدم تكتيكا جديدا في مهامها الاستطلاعية بالمناطق الغربية.وقال المصدر لـ/ المعلومة /، إن “القوات الأمريكية اعتمدت على تكتيك جديد في مهام استطلاع قواتها يتمثل باستخدام الطائرات الحربية بدلا من القوات البرية”.وأضاف، أن “المناطق الغربية شهدت في الآونة الاخيرة […]

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