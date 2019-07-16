2019/07/16 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب تماس كهربائي، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في جزء من سايلو جمجمال في محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال قائممقام جمجمال رمك رمضان في تصريح صحفي، بهذا الشأن، ان الحادث تسبب بحريق في جزء من بناية سايلو جمجمال.

واضاف ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، لافتا الى ان الحادث لم يتسبب باية خسائر بشرية.

ونوه الى ان كميات الحنطة الموجودة محفوظة في السايلو بشكل جيد، مبينا الاضرار انحصرت في جزء من مبنى السايلو فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في سايلو جمجمال بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في سايلو جمجمال بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).