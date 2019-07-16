2019/07/16 | 19:02

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بغداد:سومر نيوز

البارزاني يؤكد للحلبوسي أن الاقليم جزء مهم من العراق وشريك اساسي في عملية البناء

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