عبدالمهدي وبارزاني يسعيان لـ

2019/07/16 | 19:02

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بغداد:سومر نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور ...

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